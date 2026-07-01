El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 1 de julio de 2026, Cabra se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando temperaturas agradables que alcanzarán un máximo de 37 grados en las horas más cálidas. La temperatura comenzará en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 25 grados durante la madrugada.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y disminuyendo a medida que la temperatura suba, alcanzando un mínimo del 19% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico del sol.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. A lo largo de la jornada, se prevé que el viento se mantenga constante, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no hay previsión de tormentas o chubascos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.
A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer. La puesta de sol está programada para las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y caluroso.
En resumen, hoy en Cabra se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que puede hacer que la experiencia sea más placentera. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante el calor y aprovechen al máximo el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.
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