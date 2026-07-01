El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

Hoy, 1 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando los 24 grados a las 08:00 horas.

A medida que el día progrese, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados entre las 16:00 y 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 57%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes y visitantes de la localidad tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. A lo largo del día, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad en la tarde, con rachas de hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. La puesta de sol se producirá a las 21:47 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de verano típico en la región.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda hidratarse adecuadamente y buscar sombra durante las horas más calurosas. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que permita aprovechar el buen tiempo. En resumen, hoy será un día cálido y mayormente soleado en Las Cabezas de San Juan, perfecto para disfrutar del verano en su máxima expresión.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.