El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 1 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando los 24 grados a las 08:00 horas.
A medida que el día progrese, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados entre las 16:00 y 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 57%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes y visitantes de la localidad tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.
El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. A lo largo del día, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad en la tarde, con rachas de hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. La puesta de sol se producirá a las 21:47 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de verano típico en la región.
Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda hidratarse adecuadamente y buscar sombra durante las horas más calurosas. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que permita aprovechar el buen tiempo. En resumen, hoy será un día cálido y mayormente soleado en Las Cabezas de San Juan, perfecto para disfrutar del verano en su máxima expresión.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
- La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
- Luis Martín, estudiante de Mantenimiento Electrónico: «No me veía en una carrera, la Formación Profesional me motiva»
- Córdoba activará un baipás para esquivar el atasco por las obras de la ronda Norte tras el verano
- El Córdoba CF y su debate interno en el eje zurdo de la defensa: Javi Montero, una opción de mercado
- El pueblo hoy cordobés que tuvo dos nombres, dos marquesados y dos provincias hasta 1834
- Muere Manuel García, el asesor laboral cuya bondad operaba sin intermediarios