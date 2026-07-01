El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Bormujos se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 30°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 40°C durante la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 24 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:49, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro tras el calor del día. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado y temperaturas más frescas, ideales para paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y mayormente soleado. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas, aprovechando la brisa del viento para mitigar el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.