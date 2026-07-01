El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde, cuando el cielo estará completamente despejado.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a la medianoche y descenderán ligeramente a 30 grados a la 1 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 40 grados a las 5 de la tarde. Este calor intenso se mantendrá hasta las 6 de la tarde, cuando se espera una ligera disminución a 39 grados. Por la noche, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 34 grados hacia las 11 de la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 51% a las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 18% a las 4 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más calurosa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de 20 km/h durante la madrugada, disminuyendo a 9 km/h desde el suroeste a la 1 de la mañana. A lo largo del día, el viento mantendrá una dirección predominantemente del suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 15 km/h en las horas más cálidas. Esto proporcionará un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de bochorno.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Bailén podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor intenso.

Con el orto solar a las 6:55 y el ocaso a las 21:42, los habitantes de Bailén tendrán muchas horas de luz para disfrutar de este día caluroso y mayormente despejado. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.