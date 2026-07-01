El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable a pesar del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de Baeza tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 35 km/h. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura esté en su punto más alto. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en general en el rango de los 2 a 15 km/h, lo que no debería causar inconvenientes significativos.

No se prevén precipitaciones en Baeza durante el día de hoy, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:40. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 25 grados en las horas nocturnas.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es ideal para actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas altas y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protección solar si planean estar expuestos al sol durante el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.