El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Baena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la visibilidad mejore significativamente, con cielos despejados predominando en la mayor parte del tiempo.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a la medianoche y se mantendrán estables durante la mañana, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Baena que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La tarde será particularmente calurosa, con temperaturas que podrían llegar a los 37 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% y descendiendo a un 16% en las horas más cálidas. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y al final de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también podría generar condiciones de inestabilidad en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a la radiación solar, que será alta, especialmente en las horas centrales del día.

En resumen, Baena disfrutará de un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y que aprovechen el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.