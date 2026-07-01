El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 1 de julio de 2026, Baena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la visibilidad mejore significativamente, con cielos despejados predominando en la mayor parte del tiempo.
Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a la medianoche y se mantendrán estables durante la mañana, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Baena que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La tarde será particularmente calurosa, con temperaturas que podrían llegar a los 37 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% y descendiendo a un 16% en las horas más cálidas. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y al final de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también podría generar condiciones de inestabilidad en áreas expuestas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a la radiación solar, que será alta, especialmente en las horas centrales del día.
En resumen, Baena disfrutará de un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y que aprovechen el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.
- Malestar en la Policía Nacional de Córdoba por dos agentes que trabajaron como seguridad en una caseta de Feria
- Comienzan las obras de un nuevo barrio en Córdoba: se construirán 1.331 viviendas en esta ubicación
- La nueva ola de calor en Córdoba tiene el nombre de ‘Bernardo’ y será larga: los termómetros no bajarán de los 40 grados
- Luis Martín, estudiante de Mantenimiento Electrónico: «No me veía en una carrera, la Formación Profesional me motiva»
- Córdoba activará un baipás para esquivar el atasco por las obras de la ronda Norte tras el verano
- El Córdoba CF y su debate interno en el eje zurdo de la defensa: Javi Montero, una opción de mercado
- El pueblo hoy cordobés que tuvo dos nombres, dos marquesados y dos provincias hasta 1834
- Muere Manuel García, el asesor laboral cuya bondad operaba sin intermediarios