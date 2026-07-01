El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 1 de julio de 2026, Andújar se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con un valor estimado de 40 grados , lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 60% en las horas más frescas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno podría ser notable, especialmente en las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Andújar tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.
No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que los datos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las temperaturas extremas pueden provocar cambios en la sensación térmica y en la comodidad general.
A medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura comience a descender, alcanzando valores más agradables. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:43 horas. La noche será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que rondarán los 20 grados .
En resumen, Andújar vivirá un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para disfrutar de este día soleado de manera segura.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.
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