El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un pico de 39 grados entre las 16:00 y 17:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% a la medianoche y disminuyendo a un 18% hacia la tarde, lo que contribuirá a que el calor se sienta más seco. Sin embargo, es importante que los habitantes de Almonte se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día, especialmente entre las 14:00 y 18:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a lo largo de la jornada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 40 km/h hacia la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, siendo un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de Almonte.

El orto se producirá a las 07:08 horas y el ocaso será a las 21:50 horas, lo que brindará una larga jornada de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es ideal para actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer algo de frescura. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del día, tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.