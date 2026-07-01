El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Aljaraque se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá en ligero descenso, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo a un 30% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Aljaraque que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en las zonas abiertas, por lo que se aconseja precaución, especialmente en actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un día en la playa o realizar excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:52. La noche será fresca y agradable, perfecta para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, Aljaraque vivirá un día de verano típico, con calor, cielos despejados y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.