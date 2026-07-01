El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

Hoy, 1 de julio de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día despejado y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 25 grados a las 08:00.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 27 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 30 grados a las 10:00. Durante las horas centrales del día, el calor se intensificará, con temperaturas que podrían llegar a los 39 grados a las 15:00, alcanzando un pico de 41 grados entre las 16:00 y las 18:00. Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 60% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, situándose en un 20% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también podría generar un ambiente algo ventoso.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que garantiza un día seco y soleado. La puesta de sol está programada para las 21:49, ofreciendo un hermoso espectáculo al final de un día caluroso.

En resumen, los habitantes de La Algaba deben prepararse para un día caluroso y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.