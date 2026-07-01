El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 35 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo a un 19% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h por la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 35% de tormentas en algunas áreas, aunque esto no debería afectar significativamente a Alcalá la Real, donde las condiciones se mantendrán mayormente estables.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas. Los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre encontrarán en este día una oportunidad perfecta para salir y disfrutar del entorno.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se caracteriza por un ambiente cálido, mayormente despejado y sin lluvias, con un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.