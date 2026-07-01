El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de julio

El día de hoy, 1 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 30°C a las 28°C, proporcionando un ambiente cálido y agradable para comenzar el día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas continúen descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 40°C en las horas más cálidas de la tarde. Este calor intenso será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 40% al inicio del día, aumentando gradualmente hasta llegar a un 35% por la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 17 y 25 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 42 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también podría generar algunas ráfagas que podrían ser notorias, especialmente en áreas abiertas. Es aconsejable tener cuidado con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 21:48, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por la escasa nubosidad.

En resumen, hoy será un día caluroso y mayormente despejado en Alcalá de Guadaíra, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-30T21:02:13.