El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 30 de junio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 36 grados a las 15:00 horas, y un máximo de 37 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando en un 37% a la medianoche, la humedad irá aumentando a lo largo del día, alcanzando un 68% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, situándose en un 51% a las 10:00 y bajando a un 19% hacia las 20:00 horas. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 11 km/h al inicio del día, aumentando gradualmente a 20 km/h a las 00:00 horas. A lo largo de la mañana, el viento se mantendrá en torno a los 12-18 km/h, pero se intensificará notablemente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h a las 20:00 horas. Esto podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también se recomienda tener precaución ante posibles ráfagas fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se aconseja a la población que tome precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas más cálidas del día, y que se mantenga hidratada.

El orto se producirá a las 07:04 y el ocaso a las 21:47, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, se anticipa un día caluroso y despejado, perfecto para disfrutar del verano en El Viso del Alcor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.