El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 27 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y un máximo de 38 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 24% y el 73%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo conforme se acerque la tarde. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 20:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipa precipitación alguna, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de eventos al aire libre o actividades recreativas.

El orto se producirá a las 07:05 y el ocaso será a las 21:47, brindando a los habitantes de Utrera una larga jornada de luz solar. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque. Sin embargo, se aconseja tener precaución ante las altas temperaturas y el sol radiante, utilizando protector solar y evitando la exposición prolongada durante las horas pico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.