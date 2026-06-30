El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 26 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% y aumentando gradualmente hasta un 42% a media mañana. Este nivel de humedad es bastante cómodo y no debería causar incomodidad a los habitantes y visitantes de la ciudad. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. A las 3 de la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance los 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Este viento también podría ser un alivio ante las altas temperaturas que se prevén para la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se espera un pico máximo de 35 grados alrededor de las 5 de la tarde, lo que hará que sea un día caluroso. A medida que el sol comience a descender, las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 33 grados a las 9 de la noche. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 29 grados hacia las 11 de la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de un día ideal para pasear, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques y plazas de la ciudad.

El orto se producirá a las 6:53 de la mañana y el ocaso será a las 21:40, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano en Úbeda, con un tiempo cálido, cielos despejados y un viento agradable que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.