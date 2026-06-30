El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados entre las 06:00 y las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 34% a la medianoche y aumentando hasta un 73% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 25% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente relajarse en una terraza.

Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la noche.

En resumen, Tomares disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. La ausencia de nubes y precipitaciones garantiza un día perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.