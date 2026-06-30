El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas comiencen en torno a los 28 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 38 grados . Este calor será más pronunciado entre las 16:00 y las 18:00 horas, cuando se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 37 grados. Es recomendable que los residentes y visitantes de la localidad tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 38% en las horas de la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 22 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un día en los parques o en las terrazas de los cafés locales.

El amanecer se producirá a las 07:06 y el ocaso será a las 21:49, lo que brindará a los habitantes de San Juan de Aznalfarache una larga jornada de luz solar. En resumen, se anticipa un día caluroso y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de cuidado ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.