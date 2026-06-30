El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 38 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A las 14:00 horas, se espera que el termómetro marque alrededor de 37 grados, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente para las personas más vulnerables. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 51% por la mañana y disminuyendo a un 17% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intenso, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico. A medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 13 y 28 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 43 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante el calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Los habitantes de Puente Genil pueden planificar sus actividades sin temor a cambios climáticos inesperados.

El amanecer se producirá a las 07:01 y el ocaso a las 21:44, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil será perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará un toque fresco en las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.