El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en temperaturas agradables que oscilarán entre los 26°C al amanecer y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 21°C durante la tarde.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 16:00 horas, donde se prevé un calor notable, con valores que podrían llegar hasta los 34°C. La sensación térmica será cálida, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más elevada.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del suroeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando hasta 17 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que las temperaturas pueden variar y es importante mantenerse hidratado.

La salida del sol se producirá a las 06:58 horas, mientras que el ocaso se espera para las 21:41 horas, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado y temperaturas cálidas que invitan a salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.