El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Pozoblanco, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se mantendrá predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 28°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 37°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un ambiente caluroso y seco.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a lo largo del día, lo que contribuirá a la sensación de calor. A medida que el sol se eleva, la temperatura se incrementará, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 37°C. Por la tarde, se espera que la temperatura comience a descender, llegando a 30°C hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en las horas centrales del día, con velocidades de hasta 28 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

La salida del sol está programada para las 06:58 horas, y el ocaso se producirá a las 21:47 horas, brindando largas horas de luz solar para disfrutar del día. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su pico.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día caluroso y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de protegerse del sol y mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.