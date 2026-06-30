El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

Hoy, 30 de junio de 2026, Palma del Río se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 39 grados en las horas más cálidas del día, especialmente entre las 17:00 y 18:00 horas. La temperatura comenzará en torno a los 29 grados a las 00:00, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00, y manteniéndose en un rango cálido durante la mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 67% a las 07:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la humedad disminuya, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A las 14:00, la humedad se situará en un 36%, lo que puede hacer que las altas temperaturas se sientan aún más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones en toda la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Palma del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la claridad del cielo también brindarán una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

Es recomendable que quienes planeen salir durante el día tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y usar protector solar. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo caluroso, por lo que se aconseja evitar la exposición directa al sol durante las horas pico. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del verano en Palma del Río, con un tiempo perfecto para actividades al aire libre y momentos de esparcimiento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.