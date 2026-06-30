El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

Hoy, 30 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un día completamente despejado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort térmico de los habitantes. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 52%, aumentando hasta un 73% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las temperaturas serán elevadas, la sensación de calor podría ser más llevadera en las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 10 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 20 km/h a la 01:00. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 33 km/h a las 20:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, terrazas o en la playa, sin preocuparse por el mal tiempo.

Con el sol saliendo a las 07:06 y poniéndose a las 21:48, los habitantes de Los Palacios y Villafranca tendrán muchas horas de luz para aprovechar. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.