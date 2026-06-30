El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un día soleado. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y 37 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 37 grados. Esta alta temperatura puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% en la madrugada y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 49% en la noche. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más elevadas, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, la brisa que se espera durante el día ayudará a mitigar un poco el calor.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener precaución, ya que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice al exterior.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y que aproveche este día despejado para disfrutar de la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.