El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El 30 de junio de 2026, Morón de la Frontera se prepara para un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la noche y completamente despejado a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 37°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un ambiente caluroso y seco. Es recomendable que los residentes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% a primera hora y aumentando gradualmente hasta un 67% por la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 20 km/h. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Este viento puede ser un factor a considerar para actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y seco. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de un día en el campo o en la piscina, siempre tomando precauciones ante el calor.

El amanecer se producirá a las 07:04 y el ocaso a las 21:45, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. Es un momento perfecto para aprovechar las largas horas de luz, ya sea para realizar actividades deportivas, paseos familiares o simplemente disfrutar del aire libre.

En resumen, el 30 de junio en Morón de la Frontera se presenta como un día ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer momentos de alivio. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen adecuadamente para el calor y aprovechen al máximo las condiciones favorables del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.