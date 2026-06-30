El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados entre las 06:00 y las 07:00.

A medida que avanza la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 37 grados entre las 17:00 y las 19:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 48% y el 72%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo conforme se incrementa la temperatura. Esto podría generar una sensación térmica algo más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del sur con velocidades que alcanzarán hasta los 14 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del sureste y luego del sur, con ráfagas que podrían llegar hasta los 21 km/h en las horas de la tarde. Esto ayudará a dispersar el calor, aunque no se esperan cambios significativos en la temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

El amanecer se producirá a las 06:59 y el ocaso será a las 21:44, brindando largas horas de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, Montilla se presenta como un destino perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.