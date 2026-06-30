El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 35 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 35 grados. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas de 26 grados, pero a medida que avance el día, se sentirá un aumento notable en el calor.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 38% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer la noche.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar un ambiente agradable para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución ante las ráfagas más intensas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Moguer pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de un día en la playa o realizar excursiones por la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar al aire libre, así que no olvides llevar protección solar y mantenerte hidratado mientras aprovechas el esplendor del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.