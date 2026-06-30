El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada debido a la exposición al sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad ayudará a que el tiempo se sienta más seco y soportable. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes de Martos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte, aumentando su velocidad hasta alcanzar ráfagas de hasta 14 km/h por la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades recreativas.

La puesta de sol está programada para las 21:42, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia el anochecer y continuando su descenso hasta los 22 grados durante la madrugada.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo seco y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.