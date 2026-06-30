El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, manteniendo un ambiente despejado durante la mayor parte del día.

Las temperaturas irán descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana, alcanzando los 27 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 26 grados a las 2 de la madrugada. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, se prevé un aumento significativo en el termómetro, que alcanzará los 28 grados a las 10 de la mañana y culminará en un máximo de 38 grados entre las 5 y las 7 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 42% y el 60%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 17 km/h, aumentando a 25 km/h en la tarde. A medida que el día avance, el viento se tornará más fuerte, alcanzando picos de hasta 39 km/h hacia las 10 de la noche. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los habitantes de Marchena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Es importante que los marcheneros se preparen para el calor intenso, especialmente durante las horas pico de la tarde. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible. La combinación de altas temperaturas y viento puede generar un ambiente caluroso, por lo que es fundamental tomar precauciones para evitar golpes de calor.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy será mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Un día ideal para disfrutar del aire libre, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para protegerse del calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.