El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta alcanzar los 23 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 38 grados entre las 18:00 y 19:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Mairena del Aljarafe que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 34% y aumentando hasta un 73% en las horas de la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado contribuirán a que sea un día agradable, aunque el calor puede ser un factor a considerar para quienes planeen salir. La jornada se cerrará con temperaturas que descenderán nuevamente, alcanzando los 30 grados hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.