El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% a la medianoche y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 68% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 20% durante las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Mairena del Alcor que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 11 y 22 km/h. A lo largo del día, se registrarán ráfagas máximas de hasta 36 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes que podrían afectar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La ausencia de lluvia también sugiere que el suelo estará seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores y jardineros de la zona.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy es perfecto para disfrutar del verano. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado, es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado mientras disfruta de este espléndido día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.