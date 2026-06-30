El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 04:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura suba, alcanzando los 34 grados a las 15:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más alta. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 44% a la medianoche y descendiendo a 19% en las horas más cálidas del día, lo que podría contribuir a una sensación de calor intenso.

El viento soplará desde el sur durante la mayor parte del día, con velocidades que variarán entre 4 y 21 km/h. A primera hora, el viento será suave, pero se intensificará a medida que avance la tarde, alcanzando rachas de hasta 35 km/h. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se prevén precipitaciones en Lucena hoy, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de un día soleado.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los lucentinos disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:43 horas.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, aprovechando el buen tiempo que nos brinda el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.