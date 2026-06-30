El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% y aumentando gradualmente hasta un 31% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 17 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día de campo, paseos o cualquier actividad al exterior.

El amanecer se producirá a las 07:03, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:48, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

En resumen, Lora del Río se prepara para un día soleado y caluroso, con condiciones ideales para disfrutar de la vida al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más intensas de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.