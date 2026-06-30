El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 06:54. A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán favorables, con cielos despejados predominando hasta la tarde.

Las temperaturas serán bastante cálidas, comenzando en torno a los 30 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 38 grados hacia las 17:00. Esta ola de calor podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 36 grados a las 21:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 32% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación de calor sea más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 51 km/h en la tarde. La dirección del viento variará, predominando del noreste y del oeste, lo que podría generar algunas ráfagas más intensas en momentos puntuales. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la tarde cuando el calor puede ser más intenso.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del buen tiempo, pero con precauciones ante el calor y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.