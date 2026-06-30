El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 24 grados a las 04:00 y 23 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 27 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 33 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 51%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento soplará desde el noroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que variarán entre 12 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h hacia la tarde. Esto proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias en ningún momento del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Lepe pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El orto se producirá a las 07:11 y el ocaso a las 21:53, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar de la jornada. Con un tiempo tan favorable, es un día perfecto para disfrutar de la playa, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la ciudad. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.