El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorece actividades al aire libre y reuniones familiares.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 38 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 22 grados a las 07:00 horas, y se espera que la temperatura suba rápidamente, alcanzando los 36 grados hacia la tarde. El pico de calor se registrará alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 38 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 29 grados hacia la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a un 23% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor intenso, especialmente durante las horas pico. Se recomienda a los habitantes de Lebrija mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque no será suficiente para mitigar el calor. Es aconsejable tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o paseos por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar del verano, siempre tomando las precauciones necesarias para evitar golpes de calor y deshidratación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.