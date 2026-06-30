El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 29 grados , que irá descendiendo ligeramente a medida que avance el día.

A lo largo de la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 29 grados, con un aumento gradual hacia el mediodía, alcanzando los 31 grados a la hora del almuerzo. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% y aumentando hasta un 50% en las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento soplará desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h, proporcionando un alivio agradable del calor. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, aumentando su velocidad, alcanzando hasta 15 km/h en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos o actividades deportivas, se pueden llevar a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de la región.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 37 grados , lo que podría hacer que algunas personas busquen refugio en la sombra o en espacios frescos. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que a las 21:41, momento del ocaso, la temperatura se sitúe en torno a los 32 grados.

La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para observar las estrellas y disfrutar de un ambiente tranquilo. La temperatura mínima para la noche se espera que baje a 22 grados, lo que permitirá un descanso reparador. En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Jaén, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.