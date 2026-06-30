El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 32 grados. Esta calidez será ideal para quienes deseen disfrutar de la playa o realizar paseos por la costa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a un 43% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del aire libre con mayor comodidad. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y utilicen protector solar, especialmente durante las horas pico de radiación solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 2 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento también podría ser favorable para los amantes de los deportes acuáticos, como el windsurf o la navegación a vela.

No se esperan precipitaciones en Isla Cristina, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, excursiones o simplemente disfrutar de un día de sol en la playa.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es ideal para disfrutar de un día de verano. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado, los residentes y turistas podrán aprovechar al máximo lo que ofrece esta hermosa localidad costera. Se aconseja estar preparados para el calor y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para ello.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.