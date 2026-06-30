El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas a niveles confortables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , y a lo largo de la jornada, se espera que alcance un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, se registrará un 42% de humedad, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 36% por la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y niveles de humedad moderados hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 22 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las horas más calurosas, y será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades en la playa o en espacios abiertos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de Huelva. Los amantes de la playa podrán aprovechar al máximo el buen tiempo, con temperaturas del agua que invitan a un refrescante baño.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:52 horas. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche, lo que hará que la velada sea agradable y propicia para salir a cenar o pasear por la ciudad. En resumen, hoy es un día ideal para disfrutar de Huelva, con un tiempo que invita a salir y aprovechar al máximo el verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.