El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados entre las 06:00 y las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando hasta un 70% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a descender, situándose en un 22% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a 35 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 07:06 y el ocaso a las 21:48, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Dos Hermanas, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.