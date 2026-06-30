El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A primera hora, se espera una temperatura de 28 grados , que irá descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando los 25 grados a las 3 de la tarde.

La temperatura seguirá en ascenso, alcanzando un máximo de 39 grados en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% por la mañana y descendiendo a un 17% en las horas más cálidas, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 10 km/h por la mañana, aumentando a 27 km/h en la tarde. Esta brisa podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo que se experimentará. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 51 km/h en la tarde, lo que podría generar algunas molestias, pero también ayudará a dispersar el calor acumulado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

El ocaso se producirá a las 21:45, lo que permitirá que la temperatura comience a descender gradualmente hacia la noche. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura baje a 35 grados a las 9 de la noche, ofreciendo un respiro del calor del día. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, hoy en Écija se anticipa un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor extremo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.