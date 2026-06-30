El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00, antes de estabilizarse en 24 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 13:00 horas. La tarde será calurosa, con un pico de 38 grados a las 17:00, lo que sugiere que es recomendable tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más intensas. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, llegando a 30 grados a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a las 00:00 y aumentando hasta un 74% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, alcanzando un 53% a las 10:00 y bajando a un 29% hacia la tarde. Esto generará una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 20:00, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del sur y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones en Coria del Río, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Con un ocaso previsto para las 21:49, la jornada se cerrará con un cielo despejado, ideal para disfrutar de una agradable velada al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.