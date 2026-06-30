El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados entre las 05:00 y las 06:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 37 grados a las 16:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los cordobeses tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar expuestos al sol durante las horas pico. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 45% y disminuyendo a un 20% hacia la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más seco y menos sofocante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 2 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el este y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 9 km/h. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones en el pronóstico, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como picnics o paseos por la ciudad.

La puesta de sol está programada para las 21:45, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 30 grados a las 23:00 horas. En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy se presenta ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.