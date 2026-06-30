El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presentará bajo un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, la temperatura comenzará en torno a los 28 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 24 grados a las 04:00 y 05:00, estabilizándose en torno a los 23 grados entre las 06:00 y las 08:00.

A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 09:00 y subiendo rápidamente hasta los 31 grados a las 11:00. El pico de calor se registrará a las 14:00, cuando se prevé que la temperatura alcance los 36 grados. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán elevadas, con valores de 37 grados entre las 17:00 y las 19:00, antes de descender a 34 grados a las 21:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% a las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 51% a las 10:00 y bajando a un 43% a las 11:00. Al final de la tarde, la humedad se estabilizará en torno al 27% a las 21:00.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste y suroeste, con ráfagas que alcanzarán los 40 km/h a las 22:00. Durante la mañana, la velocidad del viento será moderada, oscilando entre 6 y 22 km/h, aumentando a medida que avanza el día. A las 20:00, se prevé que el viento sople a 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar de las altas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. La salida del sol se producirá a las 07:06 y se pondrá a las 21:49, brindando largas horas de luz para disfrutar del buen tiempo. En resumen, se prevé un día caluroso y soleado en Castilleja de la Cuesta, perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.