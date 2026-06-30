El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor notable de hasta 34 grados .

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 45% en la madrugada y aumentando ligeramente hasta un 63% en las horas de la tarde. Este nivel de humedad, aunque moderado, no debería resultar incómodo, especialmente con la brisa que se espera. El viento, que soplará principalmente del noroeste, alcanzará velocidades de hasta 19 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que el día avanza. Sin embargo, se prevén ráfagas más intensas, especialmente en la tarde, donde se podrían registrar vientos de hasta 34 km/h.

En cuanto a la precipitación, no se anticipa ninguna lluvia durante el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa o en el campo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los planes para un día de sol están completamente asegurados.

Es importante tener en cuenta que, aunque las temperaturas serán elevadas, la combinación de la brisa y la baja probabilidad de lluvia permitirá que la sensación térmica sea más llevadera. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 27 grados hacia las 20:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

Los atardeceres en Cartaya son especialmente hermosos en esta época del año, y hoy no será la excepción. El ocaso está previsto para las 21:53 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, es el momento perfecto para salir y disfrutar de la belleza natural que ofrece la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.