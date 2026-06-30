El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se presenta en Carmona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 7 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 37 grados entre las 4 y las 7 de la tarde.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 31% a las 00:00 horas y aumentando hasta un 66% a las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 19% hacia las 7 de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h a las 9 de la noche. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también podría generar un ambiente algo polvoriento en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Carmona pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El amanecer se producirá a las 7:04 de la mañana y el ocaso a las 9:47 de la noche, lo que brindará una larga jornada de luz solar. Este clima cálido y despejado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.