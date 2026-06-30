El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 28 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00, y alcanzando los 25 grados entre las 02:00 y las 03:00.

A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 38 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 20% y el 69%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo conforme se acerque la tarde. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación térmica elevada, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 36 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando su máxima velocidad de 36 km/h entre las 20:00 y las 21:00. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas, aunque también se recomienda estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, pero es importante mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Se aconseja a la población disfrutar del buen tiempo, pero con precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.