El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados hacia las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 14:00 y 15:00, y un pico de 36 grados a las 16:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Hacia la tarde, se anticipa que el viento alcance velocidades de hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se espera que la racha máxima de viento llegue a los 36 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 06:59 y el ocaso a las 21:43, brindando un día largo y luminoso para disfrutar. En resumen, el tiempo en Cabra hoy será ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más llevadero el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.