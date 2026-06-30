El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Las Cabezas de San Juan, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 26 grados, que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00 horas, momento en el que se prevé que la humedad relativa sea del 69%.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 25 grados a las 09:00 y 28 grados a las 10:00. La máxima del día se espera alrededor de las 16:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 37 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser mayor debido a la combinación de la temperatura y la humedad, que se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 62% a las 06:00 y bajando a un 25% hacia la tarde.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 8 km/h, aumentando a 12 km/h a las 01:00 y alcanzando picos de 32 km/h entre las 03:00 y las 04:00. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el noreste y luego al norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h en las horas de la tarde y noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar deportes. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

El ocaso se producirá a las 21:47, marcando el final de un día caluroso y despejado. Con estas condiciones, se recomienda a los habitantes y visitantes de Las Cabezas de San Juan que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.