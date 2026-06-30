El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Bormujos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados entre las 06:00 y las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 34% a la medianoche y aumentando hasta un 73% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 20% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto solar se producirá a las 07:06, y el ocaso será a las 21:49, lo que brinda un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. Con estas condiciones climáticas, Bormujos se presenta como un lugar ideal para disfrutar del verano, con un tiempo cálido y soleado que invita a salir y aprovechar el buen tiempo. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.