El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

Hoy, 30 de junio de 2026, Bailén se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 06:55. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que favorecerá un ambiente cálido y soleado.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde, con valores que oscilarán entre los 36 y 38 grados . Este calor será más pronunciado entre las 15:00 y las 18:00, cuando se espera que la temperatura llegue a su pico de 38 grados. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% por la mañana y descendiendo a un 16% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sureste y noreste. Las velocidades del viento oscilarán entre 2 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, hacia el final de la tarde y la noche, el cielo podría comenzar a cubrirse ligeramente, con un aumento en la nubosidad, pero sin que esto implique riesgo de lluvia.

La puesta de sol se producirá a las 21:42, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado. Los habitantes de Bailén podrán disfrutar de una agradable velada, aunque se recomienda mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.